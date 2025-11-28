Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на вопрос журналистов о том, где он пропадал, иронично ответил, что все еще пропадает.

С соответствующим вопросом к министру обратились перед началом переговоров президента РФ Владимира Путина с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Кремле.

"Я пропадаю до сих пор", - сыронизировал Лавров.

Фрагмент ответа министра опубликован в Telegram-канале издания "Коммерсантъ".

Путин прокомментировал слухи об «опале» Лаврова

В переговорах также принимают участие вице-премьер Александр Новак и помощник президента Юрий Ушаков.