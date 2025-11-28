Лавров переговорил с Сийярто перед встречей Путина и Орбана

Глава МИД России Сергей Лавров побеседовал с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто перед стартом российско-венгерских переговоров в Кремле, передает корреспондент ТАСС.

Скоро начнется встреча президента РФ Владимира Путина с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Делегации уже собрались в представительском кабинете в первом корпусе Кремля.

Сийярто подошел к Лаврову и что-то проговорил ему на ухо. Российский министр ответил своему коллеге с улыбкой и несколько раз кивнул. После они продолжили оживленно беседовать.