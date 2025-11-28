Раскрыт состав делегаций на переговорах Путина и Орбана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак примут участие в переговорах российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что с венгерской стороны, помимо Орбана, на встрече будет присутствовать глава МИД Петер Сийярто. О других представителях делегации Венгрии на данный момент не сообщается.

Ранее Орбан анонсировал свой визит в Москву для проведения переговоров с Путиным. По словам политика, в ходе встречи с российским лидером будут обсуждаться обеспечение бесперебойной поставки энергоресурсов в Венгрию и мирные инициативы по Украине.