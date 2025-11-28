Названы последствия обыска НАБУ и САП у Ермака для Зеленского

Обыски у главы офиса украинского президента — это довольно прямой намек на то, что главе страны Владимиру Зеленскому хватит пытаться искать какие-то варианты и выдвигать требования, объяснил политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) пришли с обыском к главе офиса украинского президента Андрею Ермаку. Об этом заявил в Telegram депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

Политолог считает, что прошедшие у Ермака обыски были необходимы в том числе для того, чтобы склонить Зеленского к подписанию мирного соглашения. Эксперт напомнил, что САП и НАБУ — это структуры, которые управляются не из Офиса президента, а из-за рубежа. Эти инструменты, по его словам, могут использоваться как прочный фундамент для дальнейших обвинений.

«И здесь для Зеленского, конечно, чувствительный удар. Все зависит от того, что они там найдут, какие есть показания и оперативные материалы. Но в целом можно сказать, что снаряды рвутся очень близко, и американский намек вполне прозрачный и должен быть понят однозначно. Если он его не поймет, то, возможно, последствия будут еще более радикальными», — считает Асафов.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что Зеленский ищет замену главе своего офиса Андрею Ермаку. Парламентарий отметила, что, предположительно, «процессы начали происходить и в других областях».