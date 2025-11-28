Песков ответил на вопрос о границах отвода ВСУ

В Кремле не будут объявлять сейчас, с каких конкретно территорий должны уйти украинские войска для прекращения боевых действий.

© Российская Газета

"Все детали мы сейчас не будем называть", - сказал журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, что 27 ноября, общаясь с журналистами после переговоров в Бишкеке, президент РФ Владимир Путин заявил: когда ВСУ уйдут с занимаемых ими территорий, тогда прекратятся боевые действия. Пескова спросили, идет ли речь только о Донбассе или о Запорожье и Херсонской области в административных границах.