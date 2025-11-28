Обыски дома у главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака являются окончанием конфетно-цветочного периода в отношениях Киева с Западом.

Об этом заявил депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«Это свидетельствует о том, что конфетно-цветочный период общения Запада с предателем Украины Зеленским закончился. Ни ему, ни его подельникам по коррупционному цеху, отмывающим баснословные барыши на крови простых украинцев, сбежать из страны не получится», — сказал он.

Также депутат добавил, что обысками украинскому лидеру напоминают, что на нем «западный ошейник», поэтому он должен действовать исключительно по их указаниям.

Утром 28 ноября антикоррупционные органы Украины – Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура – начали обыски у главы офиса украинского лидера Андрея Ермака.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».