В Госдуме ответили, повысят ли пенсионный возраст в России

В бюджет уже заложены все нужные средства, и никаких законопроектов о повышении пенсионного возраста не обсуждается. Об этом заявил «Абзацу» зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Никаких законопроектов о повышении пенсионного возраста нет, не нужно пугать людей. Эта тема ни на законодательном, ни на каком другом уровне не обсуждается», – заверил он.

Напомним, что в 2019 году в России началась пенсионная реформа, предусматривающая постепенный подъем возраста выхода на заслуженный отдых с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Она предполагает, что возраст выхода на пенсию увеличится на пять лет к 2028 году.

Россиянам пригрозили арестом пенсий

При этом экономист Максим Довгялло предупредил, что в России, возможно, снова придется поднять пенсионный возраст, так как «фактически идет старение населения, рождаемость гораздо ниже, чем тот уровень, который позволяет покрывать выбытие людей на пенсию».