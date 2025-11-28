Названа цель встречи Путина и Орбана

Для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана встреча с российским лидером Владимиром Путиным — это не только способ поднять свой вес на международной арене, но и инструмент решения внутриполитических проблем, полагает политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. Цель визита он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Орбан анонсировал свой визит в Москву для встречи с Путиным. Политик отметил, что цель встречи с российским лидером — обеспечить бесперебойные поставки нефти и газа и обсудить мирные инициативы по конфликту на Украине.

В 2024 году партия Орбана «Фидес — Венгерский гражданский союз» на выборах в Европарламент показала худший результат за все время, не получив и половины голосов, указал политолог. Прошлогодние опросы показывают, что оппозиция опережает партию Орбана, и у их лидера Петера Мадьяра есть все шансы победить на выборах в следующем году.

«Для Орбана, конечно, важно показать, что он является связующим звеном, например, между Путиным и [президентом США Дональдом] Трампом, что он участвует в урегулировании украинской проблемы, но для него главная тема — это энергетическое сотрудничество. С него Трамп санкции снял, на год, во всяком случае, то есть Венгрия может торговать с Россией, и Орбан едет в Москву, чтобы обеспечить Венгрию энергоснабжением на зиму на следующий год по доступной цене. То есть на самом деле ему надо показать свою пользу для венгров, показать свои заслуги», — объяснил Калачев.

Ранее президент России прокомментировал возможную встречу с Орбаном. По его словам, контакты с Будапештом по переговорам с премьер-министром Венгрии в Москве есть. Путин подчеркнул, что знает позицию Орбана и считает ее достаточно объективной.