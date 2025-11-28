Обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака свидетельствуют об окончании конфетно-цветочного периода между Западом и властями Украины. Так на происходящее отреагировал депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

По мнению парламентария, обысками у Ермака Зеленскому напоминают, что он находится в «западном ошейнике» и должен действовать по указке Запада.

«Ни ему, ни его подельникам по коррупционному цеху, отмывающим баснословные барыши на крови простых украинцев, сбежать из страны не получится», — считает Шеремет.

К похожему выводу пришел и политолог Александр Асафов. В беседе с «Лентой.ру» он связал обыски у Ермака с давлением на Зеленского. Эксперт допустил, что теперь украинский лидер может изменить позицию по мирному плану.

«Почему Ермак — потому что снаряды должны взрываться рядом», — констатировал Асафов.

О том, что следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) пришли с обыском к Ермаку стало известно утром 28 ноября. Следственные мероприятия начались с фразы «Сезам, откройся!».

Ермак подтвердил проведение обыска, подчеркнув, что никаких препятствий у следователей нет и им был предоставлен полный доступ к квартире.