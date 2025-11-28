Новый выпад главы евродипслужбы Каи Каллас в адрес Москвы чудовищен. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам, комментируя заявление Каллас о том, что Россия за последние сто лет якобы напала на 19 стран.

"Периодически вынуждены это комментировать, потому что оставлять без комментария эти чудовищные вчерашние <…> выпады Каи Каллас про то, что якобы Россия за последние сто лет напала на 19 стран, а на некоторые по 3-4 раз, не комментировать это нельзя, потому что такие заявления повергли в шок наших граждан", - указала дипломат.

Захарова захотела вызвать санитаров для главы евродипломатии

"Мы хорошо знаем историю своей страны. Мы помним, сколько раз и кто нападал на нас. Мы помним Великую Отечественную войну, мы помним Вторую мировую войну. Мы помним, какие войска из каких стран гитлеровской клики где дислоцировались", - продолжила она.