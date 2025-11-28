Песков объяснил роль переговоров в вопросе признания новых территорий РФ

В ходе переговорного процесса будет принято решение от каких стран Россия ждет международного признания новых территорий.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Все эти нюансы предстоит определить в ходе переговоров. Мы не хотим забегать вперед и вести обсуждение в таком публичном формате», — отметил он.

27 ноября президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами в Бишкеке заявил, что Москве важно получить международное признание новых регионов, но не от Киева.

По его словам, международное признание новых регионов РФ, в том числе Крыма, важно с правовой точки зрения. Путин подчеркнул, что в этих переговорах могут участвовать любые страны, которые готовы и способны это делать. Однако ключевым моментом для России останется международная легитимность итоговых решений.

Путин отметил, что одно дело, когда международное сообщество будет понимать, что определенные территории находятся под контролем РФ и нападение на них будет расцениваться как нарушение суверенитета России со всеми «вытекающими ответными мерами». Другое дело, по словам российского лидера, если эти действия будут восприниматься как попытка вернуть территорию Украине.