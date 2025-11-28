Песков рассказал подробности предстоящей встречи Путина и Орбана

В Москве в пятницу пройдут переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Никакого подхода не планируется", - ответил Песков на вопрос журналистов, будут ли заявления для СМИ по итогам встречи. "Будут первые ремарки в открытой части, как это обычно бывает в начале беседы", - добавил он. По словам Пескова, переговоры пройдут после 13 часов мск.

Сегодня Орбан заявил, что отправляется в Москву. По словам представителя венгерского правительства Золтана Ковача, темы обсуждения - энергетическая безопасность, поставки энергоносителей, а также украинский вопрос.

"Я направляюсь туда, чтобы быть уверенным, что Венгрия будет обеспечена энергией зимой и в следующем году, причем по доступным ценам", - процитировал Ковач Орбана.

Накануне Владимир Путин, отвечая на пресс-конференции в Бишкеке на вопрос корреспондента "Российской газеты" о возможном визите в Россию премьера Венгрии, заявил, что Орбана будут рады видеть, если тот примет приглашение, и отметил, что есть важные двусторонние вопросы.