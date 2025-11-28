В Кремле заявили, что Владимира Зеленского есть проблема с легитимностью и нежеланием проводить выборы на Украине.

© Российская Газета

Об этом сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В частности, он напомнил вчерашнее заявление президента РФ Владимира Путина.

"Он говорил о ситуации, которая де-факто сложилась на Украине. С одной стороны, действительно есть проблемы с легитимностью у Зеленского в связи с нежеланием проводить выборы и фактически соблюдать конституцию", - сказал представитель Кремля.

С другой стороны, по его словам, у всех есть желание вывести все в мирное русло.