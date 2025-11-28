Обыски у главы офиса Зеленского объяснили фразой «снаряды должны взрываться рядом»

Обыски Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака связаны с давлением на лидера страны Владимира Зеленского, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов.

Он допустил, что теперь президент может изменить свою позицию по мирному плану.

«Это давление не на Ермака, а на Зеленского. Удар нанесен по его ближайшему соратнику, чтобы президент более покладисто включился в процесс и перестал создавать альтернативные документы и планы. Почему Ермак — потому что снаряды должны взрываться рядом», — сказал политолог.

По мнению Асафова, вероятность того, что позиция Зеленского по мирному плану, предложенному США, изменится, теперь достаточно высока, потому что следующей фигурой в деле о коррупции может стать уже сам украинский лидер.

«Во вчерашнем обращении Зеленский говорил, что переговоры — это, конечно, хорошо и правильно, но вариант США им не подходит, будут предлагать свой. Посмотрим, как теперь поменяется риторика. Мне кажется, шансы достаточно высокие. Если Зеленский не проявит гибкость, скоро нам могут показать уже президента-коррупционера. Обыски у Ермака — очевидный намек именно не эту последовательность», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что следователи НАБУ и САП пришли с обыском к Андрею Ермаку. Сам он подтвердил это, указав, что «никаких препятствий у следователей нет».