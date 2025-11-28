Обыски у главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака — системная работа ФБР против верхушки нынешнего киевского режима, контролируемого Британией.

Об этом в пятницу, 28 ноября, заявил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» кандидат экономических наук, политолог Александр Дудчак.

— Это системная работа, можно сказать, ФБР против верхушки нынешнего режима Украины, подконтрольной Британии. Они проводят свою работу по направлению всего этого «офиса так называемого президента» в нужном им русле. Потому что эти структуры, НАБУ и САП (Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура — прим. «ВМ»), не подчиняются украинской власти. Они подчиняются американскому ФБР, — заявил Дудчак.

По словам политолога, украинские власти потеряли ориентир во времени и в пространстве и думали, что они совершенно не наказуемы и никому не интересно, как они там воруют. НАБУ и САП теперь решили подкорректировать эту ситуацию, добавил кандидат экономических наук.

НАБУ и САП начали проводить обыски у Ермака утром 28 ноября. Следственные действия проходят в правительственном квартале. Претензии к главе офиса президента Украины появились после того, как он фигурировал в расследовании НАБУ в отношении бизнесмена Тимура Миндича. Обвиняемый успел сбежать с Украины до начала следственных действий. Что было в расследовании НАБУ против Миндича и чем известен бизнесмен — в отдельном материале «Вечерней Москвы».