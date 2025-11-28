В Госдуме ответили на сообщение о подготовке Европы к войне с Россией

Есть основания заявлять, что Европа действительно готовится к большой войне с Россией, однако нужно учесть, что такой конфликт приведет к уничтожению земного шара, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что НАТО и Евросоюз начали готовиться к большой войне с Россией. Он уточнил, что страны НАТО запугивают своих граждан несуществующими планами Кремля напасть на членов альянса.

«Они готовятся к третьей мировой войне и уничтожению земного шара. Это должен понимать наш противник в лице западных стран да и Соединенных Штатов тоже. Если будет большая война с Россией, как сказал наш посол, то это синоним третьей мировой войны, которая, как известно, закончится ядерной зимой и исчезновением человечества», — прокомментировал Колесник.

Депутат отметил, что признаком подготовки Европы к войне является комплекс недружественных действий, которые проводятся у границ России. Сюда он включил военные учения, пролет иностранных бомбардировщиков и самолетов-разведчиков, а также проход военных кораблей — носителей ядерного оружия и переброс вооружения из США в Европу, невзирая на миролюбивые заявления.

На Западе прислушались к словам Путина о Европе

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что война между НАТО и Россией может начаться до 2029 года. Он призвал лучше оснастить вооруженные силы стран альянса для возможных боевых действий.