Обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермакак не могут не затронуть и самого украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом в своем Telegram-канале заявил посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Чтобы начать обыски в квартире «всесильного» Ермака, у НАБУ должны быть очень веские причины и разрешение иностранных «хозяев». По всей вероятности, все это есть. Следовательно, коррупционный нарыв будет вскрыт в самой непосредственной близости от Зеленского. Рассчитывать, что его это не коснется было бы наивно», — подчеркнул он.

При этом сейчас Ермак ведет переговоры о выделении новых средств для коррупционного режима, напомнил Мирошник.

Утром 28 ноября антикоррупционные органы Украины – Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) – начали обыски у главы офиса украинского лидера Андрея Ермака.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».