Президент России Владимир Путин сегодня, 28 ноября, проведет встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да, мы можем подтвердить», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Орбан сделал заявление о встрече с Путиным в Москве

Ранее Орбан объявил о предстоящей встрече с Путиным. Он отметил, что цель переговоров с президентом России — обеспечить бесперебойные поставки нефти и газа. Кроме того, Орбан намерен обсудить с российским лидером мирные инициативы по Украине.