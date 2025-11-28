Москва готова ответить на возможный возврат ЕС к экономическому сотрудничеству

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не станет закрывать двери для сотрудничества, если европейские страны решат восстановить экономические связи. Об этом он сообщил в интервью главному редактору «Номад ТВ» Наталье Кролевич.

© РИА Новости

По словам главы государства, Москва не отвергает взаимодействие, однако любые переговоры будут учитывать новые условия, сложившиеся за последние годы. Путин подчеркнул, что российская позиция остаётся прежней: страна открыта для работы с каждым, кто готов вести диалог на основе фактической ситуации, а не прежних ожиданий.

Интервью состоялось на фоне запуска нового киргизско-российского телеканала «Номад ТВ», начавшего вещание 23 ноября. Канал сотрудничает с государственными СМИ Киргизии и ретранслирует программы НТВ.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил, что интерес к совместным проектам проявляют не только союзники России, но и европейские государства. По его словам, это касается целого ряда отраслей, где сотрудничество ранее считалось невозможным.