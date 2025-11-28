Москва готова ответить на возможный возврат ЕС к экономическому сотрудничеству
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не станет закрывать двери для сотрудничества, если европейские страны решат восстановить экономические связи. Об этом он сообщил в интервью главному редактору «Номад ТВ» Наталье Кролевич.
По словам главы государства, Москва не отвергает взаимодействие, однако любые переговоры будут учитывать новые условия, сложившиеся за последние годы. Путин подчеркнул, что российская позиция остаётся прежней: страна открыта для работы с каждым, кто готов вести диалог на основе фактической ситуации, а не прежних ожиданий.
Интервью состоялось на фоне запуска нового киргизско-российского телеканала «Номад ТВ», начавшего вещание 23 ноября. Канал сотрудничает с государственными СМИ Киргизии и ретранслирует программы НТВ.
Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил, что интерес к совместным проектам проявляют не только союзники России, но и европейские государства. По его словам, это касается целого ряда отраслей, где сотрудничество ранее считалось невозможным.