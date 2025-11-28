Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе существуют два полярных мнения относительно конфликта на Украине. Одни призывают к скорейшим переговорам, понимая реальную ситуацию на фронте, другие требуют продолжения боёв.

«Те на Западе, кто понимает, к чему это может привести, настаивают на прекращении боевых действий как можно быстрее, даже если это потребует от киевского режима каких-то уступок.

Потому что понимают: начнётся сворачивание фронта на отдельных участках, и тогда ВСУ вообще утратят боеспособность», — сказал глава государства на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.

По словам Путина, другая группа политиков, которая ошибочно полагает, что Купянск уже вернулся под контроль ВСУ, настаивает на продолжении боевых действий до последнего украинца.

«Вот в чём разница подходов», — заключил российский лидер.

Президент отметил, что представители партии войны сейчас нападают на спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Журналисты портала InsideOver отмечали, что публикация Bloomberg о предполагаемой стенограмме разговора Уиткоффа с представителями России является попыткой сорвать мирные усилия.