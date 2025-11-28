В РФ призвали установить прогрессивную шкалу маткапитала

Депутаты ГД от «Справедливой России» выступили с предложением установить прогрессивную шкалу маткапитала, выплачивая на второго ребёнка 933 тыс. рублей, а на третьего и последующих — около 1,4 млн рублей.

Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение ГД 28 ноября.

«Накануне Дня матери мы вновь вносим наше давнее программное предложение о прогрессии материнского капитала», — заявил глава фракции Сергей Миронов РИА Новости.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть вопрос об учреждении специализированных денежных выплат, приуроченных ко Дню матери, для многодетных матерей и особенно для матерей-героинь. Копия обращения на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова есть в распоряжении RT.