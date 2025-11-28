МИД России рассказал о контактах с США по «раздражителям»

Контакты российской стороны и Соединённых Штатов по «раздражителям» носят регулярный характер.

Об этом «Известиям» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Контакты носят регулярный характер. Это обычная дипломатическая практика. Шумиха здесь не нужна», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков отметил, что России не очень удалось продвинуться в устранении раздражителей в отношениях с Соединёнными Штатами.

Отношения России и США выстраиваются тяжело, в том числе путём телефонных контактов. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.