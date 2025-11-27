Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала «вызвать санитаров» для главы евродипломатии Каи Каллас после ее слов о том, что за последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран, а на некоторые из них даже три или четыре раза. Свой комментарий дипломат опубликовала в Telegram-канале.

«Вызывайте санитаров», — написала Захарова.

Она отметила, что теперь понимает, почему на сегодняшнем брифинге журналисты попросили ее прокомментировать отказ Госсекретаря США Марко Рубио встречаться с Каллас. По словам Захаровой, «это небезопасно».

«Может, эта врунгильда расскажет, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства? Хотя бы за последние 100 лет? Или ей для этого и суток не хватит?» — задалась вопросом дипломат.

Каллас: за последние 100 лет Россия напала на 19 стран

26 ноября Каллас выступила с неоднозначными заявлениями по поводу урегулирования украинского конфликта. Так, по ее мнению, для обеспечения мирного процесса сокращение численности вооруженных сил должно в первую очередь коснуться России, а не Украины. Утверждения о том, что Киев проигрывает на поле боя, она считает «абсолютно ложными» и выступает за усиление давления на Москву.