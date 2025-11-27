Главе евродипломатии Кае Каллас, заявившей, что Россия за последние сто лет напала более чем на 19 стран, нужно вызвать санитаров. Об этом у себя в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

К своему посту она прикрепила отрывок выступления Каллас, в котором она говорит, что за последние сто лет Россия напала более чем на 19 стран, причем на некоторые не единожды. Она отметила, что государства пострадавшие от действий РФ не нападали на нее.

«Вызывайте санитаров. Я теперь понимаю, почему меня сегодня на брифинге журналисты попросили прокомментировать отказ госсекретаря США Марко Рубио с ней встречаться — это небезопасно», — прокомментировала это Захарова.

Каллас: за последние 100 лет Россия напала на 19 стран

Она назвала Каллас «врунгильдой» и призвала ее рассказать о том, сколько раз страны ЕС и НАТО нападали на суверенные государства за последние сто лет. По мнению Захаровой, для раскрытия этой информации политику может не хватить и суток.