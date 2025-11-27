Журналист Томас Фази прокомментировал выступление президента России Владимира Путина в Бишкеке. Об этом он написал в социальной сети X.

Фази подчеркнул, что заявление Путина о нежелании России нападать на Европу является чистой правдой.

«Эта угроза придумана для того, чтобы оправдать милитаризацию в Европе и полный захват континента военно-олигархическим режимом ЕС и НАТО», — отметил он.

Журналист также сказал, что утверждения о планах Москвы якобы напасть на Европу звучат смешно.

Утром 27 ноября в Бишкеке начался саммит лидеров стран ОДКБ с участием Владимира Путина. Помимо российского президента на нем присутствовали лидеры Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана. В ходе своего выступления Путин отметил, что мирный план США по Украине нужно «перевести на дипломатический язык».