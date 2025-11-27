Правительство России одобрило подписание с Саудовской Аравией соглашения о безвизе

Правительство России одобрило возможное подписание соглашения о взаимной отмене визового режима между РФ и Саудовской Аравией. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно проекту соглашения, граждане обеих стран смогут находиться на территории России и Саудовской Аравии без виз до 90 дней. Для въезда в страну туристам потребуется предъявить действующий заграничный, дипломатический или служебный паспорт.

Из документа следует, что в рамках безвизового режима граждане России и Саудовской Аравии не смогут устроиться на работу, учебу или получить постоянное проживание. Для этого им необходимо получить соответствующие разрешения.

Сейчас для въезда в Саудовскую Аравию россиянам нужна виза, получить которую можно онлайн или по прибытии в аэропорт. С помощью документа туристы могут находиться на территории страны до 90 дней.

18 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответный безвизовый режим с КНР будет введен очень быстро. По его словам, в настоящее время для этого ведутся все необходимые приготовления.