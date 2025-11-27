Путин высказался об окончании конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на скорое окончание конфликта на Украине, но при условии достижения целей СВО. Его слова приводит РИА Новости.

Путин отметил, что, чем «раньше закончится конфликт, тем лучше».

«Надеюсь на это, но при условии достижения нами целей специальной военной операции», — добавил он.

Ранее Путин назвал условие прекращения конфликта на Украине. По его словам, это произойдет, когда ВСУ уйдут с занимаемых территорий. Президент РФ подчеркнул, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов урегулирования конфликта.