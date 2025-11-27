Путин: надо сделать так, чтобы тема мигрантов не раздражала граждан России

Следует сделать так, чтобы тема мигрантов не вызывала раздражения у россиян, а приезжающие в РФ были готовы к жизни в российской среде, заявил президент России Владимир Путин в интервью главному редактору «Номад ТВ» Наталье Кролевич. Об этом пишет РИА Новости.

Новый телеканал «Номад ТВ» начал вещание в Киргизии 23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ.

«Есть вопросы к гуманитарным свойствам в другой области, они хорошо известны, это миграционные вещи. Здесь нужно так, чтобы и у наших граждан все было в порядке, у граждан Российской Федерации, чтобы не вызывало раздражение все, что происходит вокруг этой темы», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что гражданам Киргизии, в свою очередь, необходимо бы готовыми к тому, чтобы жить в российской среде, пользоваться социальными гарантиями.

Глава государства, в частности, обратил внимание на важность знания русского языка мигрантами. Он добавил, что Россия поддерживает развитие изучения русского языка в Киргизии.

Ранее Путин заявил о проблемах в сфере миграции. По его словам, Россия заинтересована в рабочей силе, но мигранты должны быть законопослушными.