Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала на образовательной программе «Женщина-лидер. БРИКС+» о случае, когда личная принципиальность перевесила дипломатический протокол.

Ситуация развернулась вокруг представителя недружественного государства, которое активно поставляет оружие Киеву. Несмотря на откровенно русофобскую позицию его страны, сам диалог, по словам Захаровой, был конструктивным. Сторонам удалось найти точки соприкосновения и совместно выработать решение по одному конкретному вопросу.

Казалось бы, успешное завершение переговоров естественным образом предполагает рукопожатие. Иностранный дипломат так и поступил — протянул руку. Однако российский представитель ответила отказом, который стал для собеседника полной неожиданностью.

«…И он после переговоров протягивает мне руку. Я говорю: "Вы знаете, простите меня, но покуда ваша страна поставляет террористическому режиму вооружение, а вы ее официально представляете, я от рукопожатия воздержусь"», — рассказала Захарова.

Она добавила, что этот ее жест — личная гражданская позиция.

Захарова подчеркнула, что её жест не был направлен на то, чтобы унизить или оскорбить конкретного человека. Она отметила, что, возможно, её визави даже не участвует в принятии ключевых решений. Однако для неё этот поступок стал символом памяти о российских военнослужащих, пострадавших от поставленного Западом оружия.