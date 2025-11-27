Путин высказался о мигрантах в России

Президент России Владимир Путин заявил, что важно обеспечить интересы россиян и экономики страны в области миграционной политики.

Позицию о мигрантах глава государства высказал по итогам визита в Киргизию, передает ТАСС.

«Для нас (...) очень важно все делать в области миграционной политики: чтобы и в России все было бы надежно с обеспечением интересов коренных жителей Российской Федерации, наших граждан и нашей экономики, но и с тем, чтобы граждане Кыргызстана, которые приезжают, были бы готовы к этому», — обозначил Путин.

Глава государства, в частности, обратил внимание на важность знания русского языка мигрантами. Он также добавил, что Россия поддерживает развитие изучения русского языка в Киргизии.