Путин сравнил коррупционный скандал с «кошельком» Зеленского с конфискацией активов РФ

Сравнение коррупционного скандала на Украине с участием бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, с попыткой конфискации активов России на Западе ставит вопрос, кто у кого учился.

Два случая сопоставил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«То ли вороватая верхушка Украины, (...) мы сейчас хорошо знаем о коррупционном скандале в Киеве, то ли они от европейцев учатся этому, то ли европейцы учатся у украинской верхушки», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что оба случая являются воровством, при этом на Украине разворовывают деньги не только украинских, но и западных налогоплательщиков.

В ходе брифинга президент также заявил, что международное признание суверенитета России над Крымом и Донбассом является ключевым моментом мирных переговоров. При этом, по его словам, признание территориальных реалий необходимо не со стороны Украины, а со стороны международного сообщества.