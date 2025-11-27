Однин из ключевых моментов урегулирования конфликта на Украине является признание Крыма и новых регионов России, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Один из журналистов спросил у него о пункте признания Крыма и новых регионов РФ в предложенном США плане по урегулированию на Украине.

«Это и должно быть предметом российско-американских переговоров», — ответил Путин на пресс-подходе по итогам визита в Кыргызстан.

Путин назвал условие прекращения конфликта на Украине

Ранее Путин назвал условие прекращения конфликта на Украине. По его словам, это произойдет, когда ВСУ уйдут с занимаемых территорий.