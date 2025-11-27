Путин назвал готовых к диалогу с Россией людей на Украине

В будущем Россия сможет договориться с Украиной, там много здоровых людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам саммита Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке, передает РИА Новости.

«Надеюсь, что в будущем мы сможем договориться с Украиной», — рассказал российский глава государства.

Путин добавил, что на Украине много «здоровых людей», которые желают построить с Россией отношения на долгосрочную перспективу.