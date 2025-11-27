Путин заявил, что Россия провела выборы, несмотря на вооруженный конфликт

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ проводит выборы и в условиях военных действий, в том числе президентские, а Украина «почему-то нет». Трансляцию его пресс-конференции ведет пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«Россия-то тоже находится в состоянии вооруженного конфликта с той же Украиной, но мы же провели выборы. И президентские выборы провели, и провели выборы совсем недавно в муниципальные и региональные органы власти», — сказал глава государства.

Путин в данный момент находится в Киргизии с государственным визитом, в ходе которого он провел встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, главой Белоруссии Александром Лукашенко и принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

Российский лидер прилетел в Киргизию 25 ноября. У трапа Путина лично встретил Жапаров. В честь прибытия важного гостя в воздушной гавани Бишкека подняли государственные флаги России и Киргизии, уложили красную ковровую дорожку, вдоль которой встал почетный караул. Также вдоль ковровой дорожки установили традиционные юрты.