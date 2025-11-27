Нынешнее украинское руководство допустило стратегическую ошибку, побоявшись провести президентские выборы, рассказал президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако выборы в прошлом году на Украине проводить не стали, аргументировав это военным положением и всеобщей мобилизацией.

«Подписывать документы с нынешним украинским руководством бессмысленно, оно допустило стратегическую ошибку, побоявшись провести президентские выборы», — отметил Путин.

Глава России уточнил, что только «Рада имеет право на продление своих полномочий в условиях военного времени, украинский президент — нет».