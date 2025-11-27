Путин сделал заявление о мирном плане по Украине

Путин: мирный план по Украине нужно перевести на «дипломатический язык»
Президент России Владимир Путин заявил, что мирный план по Украине нужно перевести на «дипломатический язык». Об этом сообщает РБК.
Во время пресс-конференции в Бишкеке Путин заявил, что Россия в общих чертах согласна с пунктами нового мирного плана от США, и он может стать основой для будущих договоренностей. При этом Путин добавил, что план все равно нужно перевести «на дипломатический язык», а подобный перечень возник еще после его визита на Аляску.
«После этого состоялись переговоры в Женеве между американской делегацией и украинской делегацией. Они, как я понял, между собой решили, что все эти 28 пунктов нужно разделить на четыре отдельных составляющих. Нам это все было передано», — заявил он.
Путин также заявил, что в данный момент говорить об окончательных вариантах мирного плана «было невежливо», потому что их еще нет.
«В целом мы видим, что американская сторона в чем-то учитывает нашу позицию, которая обсуждалась до Анкориджа и после Аляски. Где-то нам точно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи. Нужно все положить на дипломатический язык», — объяснил Путин.