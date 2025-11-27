Путин сделал заявление о мирном плане по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что мирный план по Украине нужно перевести на «дипломатический язык». Об этом сообщает РБК.

Во время пресс-конференции в Бишкеке Путин заявил, что Россия в общих чертах согласна с пунктами нового мирного плана от США, и он может стать основой для будущих договоренностей. При этом Путин добавил, что план все равно нужно перевести «на дипломатический язык», а подобный перечень возник еще после его визита на Аляску.

«После этого состоялись переговоры в Женеве между американской делегацией и украинской делегацией. Они, как я понял, между собой решили, что все эти 28 пунктов нужно разделить на четыре отдельных составляющих. Нам это все было передано», — заявил он.

Путин также заявил, что в данный момент говорить об окончательных вариантах мирного плана «было невежливо», потому что их еще нет.