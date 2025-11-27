Путин оценил возможный отказ США продлевать ДСНВ

Если Соединенные Штаты не захотят ничего делать в отношении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), то и не надо. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«В феврале заканчивается [договор]. Ну, не хотят ничего делать — не надо», — сказал глава государства.

21 ноября замглавы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что предпосылок для сохранения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений на данный момент нет, Россия и США не в диалоге по данному вопросу.

По словам дипломата, контакты с американской стороной продолжаются по другим темам, в некоторых из них есть продвижение, но его недостаточно для того, чтобы констатировать, что существуют предпосылки перезапустить диалог по стабильности, включая тему СНВ.