Путин оценил перспективы возвращения России в "большую восьмерку"

Президент России Владимир Путин пока не видит возможности для нормального взаимодействия РФ с членами "большой восьмерки".

На брифинге по итогам государственного визита в Кыргызстан он допустил, что подходящие условия могут возникнуть в будущем.

Москва, по его словам, открыта к сотрудничеству.

"Но, во-первых, нас туда никто не приглашает. Я никаких официальных приглашений не слышал и не получал", - сказал российский лидер. "В сегодняшней ситуации я не очень себе представляю как мы будем с ними взаимодействовать напрямую", - добавил он.

По мнению Путина, если удастся реализовать мирные предложения по Украине, предложенные Вашингтоном, "может быть, и сложатся какие-то условия для двухсторонних и многосторонних контактов. Но пока говорить об этом рано", - полагает президент РФ.

В ходе брифинга он также высказал мнение, что план США по урегулированию на Украине может стать основой для дальнейших переговоров.