Путин назвал обвинения в адрес Уиткоффа необоснованными

Президент России Владимир Путин заявил, что ожидает участия в переговорах по Украине спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, а обвинения в любезности с РФ в его адрес — необоснованны.

Выступление главы государства транслирует пресс-служба Кремля.

«Обвинять господина Уиткоффа в том, что он уж больно любезно обходится со своими российскими коллегами, не в чем. Мы с ним говорили, встречались. Встретились, повторяю, на Аляске, а потом - бум! При полном здоровье нарождающихся новых отношений - санкции, которые разрушают наши отношения, безусловно. И на самом деле, повторяю, для нас непонятно, что это за знак такой», — сказал Путин.

Президент отметил, что дружба спецпосланника и президента США Дональда Трампа — давняя, и Уиткофф как гражданин Соединенных Штатов защищает интересы своего государства. Путин подчеркнул, что диалог со спецпосланником идет без «плевков и ругани».