Путин назвал условие прекращения конфликта на Украине
Конфликт прекратится, когда войска Украины уйдут с занимаемых территорий, рассказал журналистам президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, Москва неоднократно выдвигала ряд условий для прекращения конфликта. В частности, Россия требовала вывести ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Президент заметил, что позитивная динамика сохраняется по всем направлениям СВО, и темп наступления увеличивается.
Глава государства констатировал, что главная проблема для ВСУ состоит в растущем разрыве между количеством новобранцев и потерями, «минус 10-15 тыс. в месяц».
Путин уточнил, что Красноармейск и Димитров полностью окружены, Волчанск полностью под контролем ВС РФ. Он добавил, что «дальше Комсомольск, а севернее Купянск, Славянск, Северск».