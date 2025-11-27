Путин назвал условие прекращения конфликта на Украине

Конфликт прекратится, когда войска Украины уйдут с занимаемых территорий, рассказал журналистам президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Москва неоднократно выдвигала ряд условий для прекращения конфликта. В частности, Россия требовала вывести ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Президент заметил, что позитивная динамика сохраняется по всем направлениям СВО, и темп наступления увеличивается.

«Дезертирство в ВСУ очень большое, об этом говорят и западные СМИ, и с этим вряд ли Киев может что-то поделать», — отметил Путин.

Глава государства констатировал, что главная проблема для ВСУ состоит в растущем разрыве между количеством новобранцев и потерями, «минус 10-15 тыс. в месяц».

Путин уточнил, что Красноармейск и Димитров полностью окружены, Волчанск полностью под контролем ВС РФ. Он добавил, что «дальше Комсомольск, а севернее Купянск, Славянск, Северск».