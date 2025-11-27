Путин выразил недоумение санкциями США после переговоров с Трампом

Президент России Владимир Путин выразил недоумение введением новых американских санкций после проведенных переговоров с США.

Как передают российские СМИ, глава государства отметил: «Во время переговоров у нас сложилось мнение, что у нас было понимание с США и что нужно сделать, чтобы прекратить боевые действия. Мы оставались на платформе Анкориджа и вдруг США объявляют о санкциях. Я даже не понял, а что происходит-то».

По словам Путина, в ходе диалога с американской стороной достигнуто взаимопонимание по ключевым вопросам, что позволяло рассчитывать на деэскалацию напряженности. Однако последующие действия Вашингтона, выразившиеся в объявлении новых ограничительных мер, противоречат ранее достигнутым договоренностям и духу переговорного процесса.