Путин рассказал, что будет, если Европа конфискует российские активы

Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Киргизии ответил на вопрос о возможности конфискации Европой российских активов.

"Доверие к Еврозоне резко упадет. Локомотив их экономики - Германия - второй год в рецессии. Правительство России вырабатывает пакет ответных мер, если конфискация произойдет. Это было бы просто воровством собственности. Интересно, кто кого учит? Вороватая верхушка Украины от европейцев учится? Или европейцы учатся у украинской верхушки?", - задался вопросом Путин.

После этого президент еще раз подчеркнул, что Москва будет относиться к возможной конфискации как к воровству.