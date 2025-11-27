Путин прокомментировал достижения России в сфере БПЛА

Россия очень много сделала в сфере беспилотной техники, это революция для страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Теперь, разумеется, мы очень многое сделали просто. Я полагаю, это революция для нас в области беспилотной техники и беспилотных летательных аппаратов», — отметил глава государства.

6 ноября генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев рассказал, что в зоне спецоперации начали применять новейший оптоволоконный беспилотник самолетного типа «Князь Вещий Олег» (КВО), способный вести разведку на дистанции до 45 км.

В сентябре стало известно, что в России создали БПЛА, который может зависнуть в воздухе на сутки, выступая при этом в роли ретранслятора связи, чтобы увеличить дальность применения атакующих дронов, или же в качестве средства радиоэлектронной борьбы, чтобы защитить людей и технику от беспилотников противника.