Путин назвал неожиданным появление спецпредставителя США на встрече в Абу-Даби

Спецпредставитель США по Украине несколько неожиданно для России появился на встрече представителей российских и украинских спецслужб в Абу-Даби. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Он отметил, что Абу-Даби активно используется как площадка для контактов между российскими и украинскими спецслужбами, там они решают прежде всего гуманитарные вопросы.

«По инициативе украинской стороны такая очередная встреча была намечена и состоялась в Абу-Даби. С нашей стороны на ней присутствовал один из руководителей ФСБ России. Вот на эту встречу пришел и представитель администрации США, для нас это было несколько неожиданно, но мы никогда не отказываемся от контактов», — рассказал российский лидер.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что 25 ноября представители спецслужб России и Украины обсудили щепетильные вопросы на встрече в Абу-Даби. Он также заявил, что в ходе встречи появился «рояль в кустах» — спецпредставитель США Дэн Дрисколл, который провел разговор как с российской, так и с украинской делегациями.