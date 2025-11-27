Путин утвердил состав российской делегации для переговоров по Украине

Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации для возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта, сообщают российские СМИ. В переговорную группу вошли помощник президента Владимир Мединский, заместитель руководителя администрации президента Юрий Ушаков, а также дипломаты Министерства иностранных дел РФ.

Данное решение было озвучено в контексте обсуждения перспектив возобновления мирного процесса. Назначение Мединского, который ранее возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в 2022 году, и опытного дипломата Ушакова свидетельствует о серьезности намерений Москвы в поиске дипломатического решения.

Ранее президент заявил, что Россия согласна, что план США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей.