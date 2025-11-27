Россия готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности. Такое заявление сделал в четверг, 27 ноября, глава государства Владимир Путин.

Как подчеркнул президент, Россия никогда не собиралась нападать на Европу — подобные утверждения, звучащие из западных стран, смешны. Распространяют такие слухи "жулики какие-то", причем "трудно сказать, чем они руководствуются".

Однако "если они хотят услышать, что у нас нет агрессивных планов в отношении Европы, — пожалуйста, мы готовы это зафиксировать", заверил Владимир Путин.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что практически все члены Евросоюза и НАТО сплотились ради нанесения стратегического поражения России, развязав против нашего государства войну через нацистский режим в Киеве.