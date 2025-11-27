Путин назвал основную цель России в сфере оборонной промышленности

Россия прежде всего должна удовлетворять свои потребности в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в условиях СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства отметил, что Россия полностью удовлетворяет свои потребности в сфере оборонной промышленности и даже может помогать другим государствам.

«Все же мы не только удовлетворяем свои потребности и даже на экспорт поставляем», — сказал Путин.

Российский лидер уточнил, что РФ готова делиться своими вооружениями и техникой с партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Для них Россия предоставляет льготы на покупку вооружений.

Владимир Путин находится с рабочим визитом в Киргизии с 25 по 27 ноября. 26 ноября состоялись переговоры российского лидера с президентом республики Садыром Жапаровым. Президенты, в частности, обсудили сотрудничество двух стран в военной и военно-технической сфере, а также наметили планы совместной работы в противодействии терроризму, экстремизму, наркотрафике и оргпреступности.