Путин прокомментировал мирную инициативу Трампа

Президент России Владимир Путин раскрыл отношение Москвы к плану урегулирования кризиса на Украине, выдвинутому главой США Дональдом Трампом. Российский лидер отметил, в частности, что каждый пункт нужно серьезно обсуждать, пишет ТАСС.

Американская администрация на прошлой неделе выдвинула мирный план по Украине, состоящий из 28 пунктов. В дальнейшем проект подвергся значительной корректировке на фоне резкой критики со стороны Киева и Брюсселя.

Путин уточнил, что западные делегации провели переговоры в Женеве и приняли решение разделить 28 пунктов на 4 блока.

Глава государства подчеркнул, что каждое слово мирного плана по Украине нужно сесть и серьезно обсуждать.

По его словам, проектов договора как таковых не было, был список вопросов, которые предлагалось обсудить.

В МИД назвали условие подписания мирного договора с Украиной

В целом Россия согласна, что перечень пунктов мирного плана США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей, констатировал Путин.