Захарова: Россия отслеживает военные приготовления ЕС и НАТО у своих границ

Россия внимательно отслеживает и учитывает в своем оборонном планировании военные приготовления НАТО и Европейского союза у своих границ.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с недавним решением Европейской комиссии (ЕК) приступить к созданию системы повышенной военной мобильности.

"Это очередная нездоровая инициатива ЕК и очередное свидетельство курса Брюсселя на форсирование укрепления логистического потенциала стран-членов объединения в целях противодействия выдуманной европейцами же для внутреннего пользования угрозы со стороны РФ и ее союзников, - отметила она. - Внимательно отслеживаем подобные военные приготовления у рубежей нашей страны, в полной мере учитывая их в российском оборонном планировании".

Официальный представитель дипведомства указала, что под предлогом сдерживания России "страны НАТО руками Европейского союза фактически готовят плацдарм для переброски крупных воинских контингентов и тяжелых вооружений".