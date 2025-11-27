Путин: Россия совершила революцию в области БПЛА

Россия сделала очень многое для развития отрасли беспилотной авиатехники, и достигнутые отечественным ОПК результаты сегодня можно вполне назвать революцией.

© Администрация президента РФ

Об этом в четверг, 27 ноября, заявил президент страны Владимир Путин.

— Я не считаю, что наши производственные мощности переразмерены, но все-таки мы не только удовлетворяем свои (потребности — прим. «ВМ»), но и даже на экспорт поставляем. До сих пор, кстати говоря. Это касается прежде всего авиационной техники, и самолетов, и вертолетов, — подчеркнул глава государства.

Об этом он заявил на пресс-подходе по итогам рабочей поездки в Киргизию, передает ТАСС.

15 сентября в западных СМИ появилась информация о том, что Россия превратилась в «империю беспилотников», значительно нарастив их производство и использование. Журналисты подчеркнули, что Москва сделала производство дронов высшим приоритетом, мобилизовав государственные и частные ресурсы. По оценкам аналитиков, с начала года российские войска использовали свыше 34 тысяч ударных беспилотников и дронов-имитаторов, что почти в девять раз больше, чем за тот же период предыдущего года.